許多人都希望工作的薪水越高越好。一位35歲的彰化傳產工程師表示，月薪凍漲2年讓他萌生跳槽之意，不過彰化沒什麼工作機會，反觀若北漂新北市，雖得負擔租屋、生活花銷提高，年薪卻能高出20幾萬至30幾萬，讓他好奇「是否該北漂？」不過許多內行人卻勸他不要想不開，因為北漂方便的生活機能、水準都建立在相對高額的支出之上。

原PO在Dcard發文表示，目前他住在家裡，每天騎車20幾分鐘通勤上班，近年來的年薪都在80幾至90幾萬，雖然所得稅單去年為97萬元，不過公司的月薪卻已凍漲2年，賺多賺少全看年終獎金、分紅的多寡，讓他決定開始在人力市場投遞履歷。

原PO提到，因為他的英文程度差，回應相關問題答不好，「面試了8家只中1家科技業」，該公司是在新北市，人資透露他的月薪能高出1萬5、年薪高出20幾至30幾萬，每年還會依績效調薪，劣勢則是如此一來，原PO就得支付租屋、生活花銷等，因此讓他忍不住好奇，「考慮到薪水與開銷，是否該北漂？」

對此，許多網友紛紛回應，「年薪80至90萬，住家裡省住宿費、伙食費，彰化又無聊又省掉娛樂費，我就問你月薪多個1.5萬是能幹X？扣房租完你看剩多少」、「不要想不開到北部…北漂工作帶來的只有高物價、房價以及一些看似方便的生活機能、水平。實則要享受這些生活，都必須給付相對高額的支出。良心建議，要是為了定居、存錢不要來北部工作，你在家住省的錢拿去好好投資即可」。