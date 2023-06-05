日本是許多人出國的第一選擇，近日卻有男子以親身經歷列出7點，表示「大家千萬沒事不要來日本玩」，不過許多網友看了之後卻紛紛直呼根本是反串文，看完更想讓人去日本旅遊。

原PO在Dcard發文表示，一是日本物價太貴，他和女友帶了20萬日幣（約新台幣4.3萬元）去旅遊，不到三天剩下10萬日幣（約新台幣2.1萬元）；二是1個小時的購物行程常常超時、買到2個小時；三是食物，小小的幾樣、沒幾口、吃不飽，吃完後體脂肪卻增加許多；四是「千萬不要帶女生去迪士尼樂園」，他原本空手進去樂園，出園時手上卻拿滿一堆超重的行李。

原PO提到，五是日本飯店都小小一間，「只能跟女友貼著睡，你濃我濃情更濃！」；六是日本基本上移動方法就是走路，不像台灣有YouBike，整趟旅遊一直走讓他瘦了許多；七是日本的一切容易讓人紀錄在手機、相機裡，記憶卡容量常常不足，這7點親身經歷讓原PO忍不住感嘆，「日本真的太過分了」。

對此，許多網友紛紛回應，「反串要註明」、「炫耀文無誤」、「日本不是物價貴，是太多東西要買了」、「同感，去日本玩比上班還累，早上五六點出門，晚上十一十二點回房，日本走1天量差不多台灣走1個月，可是就很愛走，乾淨的街道，去日本才知道自己喜歡走路，帶1個旅行箱去，2個回來，回台灣一定要休養個3天，真的不要去」。