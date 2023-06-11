缺蛋持續延燒，農委會於3月起透過短期專案進口雞蛋救急，原本實施到今年底的進口專案則延長到明年6月底，農委會主委陳吉仲上月底在節目上保證「明年不缺蛋」。雞農認為，未來氣候與禽流感疫情都還不明朗，對陳吉仲不缺蛋的承諾並不樂觀。

陳吉仲日前在網路節目強調明年不會缺蛋，即使國內產能尚無法滿足需求，但可透過專案進口來調節，國內現在也要建立6000萬顆蛋的庫存，專案進口原本是開到今年底，現在則要開到明年的6月底，當國內需要調節時就可以去採購，但這並非外界質疑的常態性進口。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，進入夏天後天氣相當炎熱，而且對年底禽流感的影響都還是未知數，部分老母雞也正在換羽階段，在這些影響產蛋率的因素下，不敢說明年一定不缺。

王姓雞農指出，現在進口雛雞還是不夠，而且進口的雛雞一直有出現死亡的情況，可能從進口國的源頭端就出現問題，小雞數量少了也連帶影響可購中雞的數量，該汰換的老母雞都已經汰換了，現在就是部分老母雞在換羽準備上陣，「主委說明年絕對不缺蛋，這話說太早了」。