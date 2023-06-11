中村加彌乃（右起）、松本大輝、村山優香現身特映會。（野獸國提供）

中村加彌乃（右起）、松本大輝、村山優香與4米高超人力霸王合影。（野獸國提供）

那個「超人力霸王」回來了！去年曾在台北信義區引爆拍照打卡旋風的盛況，為宣傳6月30日在全台上映的最新電影版《超人力霸王德卡 最終章 朝向旅程的彼方…》，知名娛樂品牌「野獸國」即日起前進「遠百信義A13一樓南面廣場」，帶著期間限定店同步登場，而3位主角松本大輝、村山優香、中村加彌乃也趁機來台到店一遊。

《超人力霸王德卡》松本大輝、村山優香、中村加彌乃3位主角，在9日抵達台北，趁著工作前的空擋搭車前往九份，雖然遇到下雨也是玩得不亦樂乎，還體驗了台灣茶以及吃草仔粿、芋圓等小吃，晚上則品嚐了美味火鍋，10日吃到鼎泰豐更是一口接一口，開心喊：「真的太好吃了啦！」

他們10日也前往兩場特映會，與現場大小朋友開心互動，粉絲們見到本尊都感到十分興奮，松本大輝與中村加彌乃還現場示範超人變身，將現場氣氛炒到最高潮，而村山優香最後則忍不住落淚，她淚光閃閃地表示：「真的很感動，沒想到有這麼多人喜歡我們！」除了3位主角，預計在7月16日於MOMO親子台開播的《超人力霸王 布雷薩》也在特映會驚喜現身。

結束工作後，3人也到超人力霸王期間限定店參觀並簽名留念，看到現場霸氣十足的4米高初代超人力霸王，大夥都忍不住大喊：「斯勾以（好厲害）！」同時也搶著合照，因為在日本也很難看到如此「巨大」的超人力霸王。