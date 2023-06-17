近日各地午後陣雨頻繁，許多人都搬出除濕機去除家中的濕氣，台電特地發文提醒，千萬要注意除濕機的水箱是否過滿，否則恐怕會因為電線走火引發自燃。除此之外，台電也提出2個檢查和清潔除濕機的方法，呼籲民眾開除濕機時不可以大意。

台電電力粉絲團今（17）日晚間發文表示，連日來的大雨讓全台許多水庫都接近滿水位，旱象緩解是好事一件，不過家中的除濕機水箱千萬不可以太滿，否則容易產生短路，若再碰上老舊電線外露，恐怕就會電線走火，釀成除濕機自燃的恐怖意外。

對此，台電分享2招檢查和清潔除濕機的方法，首先，除濕機剛買回來或一段時間未使用後，可以特意把水箱裝滿後再開啟除濕機，測試期滿水自動斷電的功能是否正常，防患未然。

另外就是要記得定期清理除濕機水箱，台電表示，除濕機水箱若沒有清理，容易滋生黴菌影響家庭衛生，且水箱濕氣也有可能使得內部的零件受潮，讓故障的機會增加。文末，台電提醒，開除濕機時周邊切忌擺放易燃物，使用時搭配電風扇、循環扇能更加省電。