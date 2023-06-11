兩性作家口罩男和結婚11年的老婆「曾樂兒」正在協議離婚，未料風波一波未平一波又起，曾樂兒被周刊踢爆重回酒店操舊業，今（11日）她發文反擊酸民：「生病臨時生活拮据不能做酒店？不然你要養我嗎？」並強調自己不偷不搶，呼籲外界勿過度關注她的生活。

周刊前陣子拍到曾樂兒與黑帽男在街頭擁吻，暗指這段婚姻被介入，對此曾樂兒發文回應：「我生病已經不是短期的事別再說我偷吃才生病，抱歉是生病後才幹這種事，不要一直當我是罪人。」最近《鏡周刊》又拍到曾樂兒因看病開銷大，回到酒店老本行賺錢，使得酸民又找到機會文字攻擊曾樂兒。

曾樂兒不忍了，11日在臉書發文反擊：「我離婚不離婚我做酒店不酒店，到底關你們何事？生病臨時生活拮据不能做酒店？不然你要養我嗎？看醫生不用錢吃飯不用錢？搬家不用錢？我不偷不搶，即便離婚，你們道德至上是你的事，我又沒強姦還是吃你的誰，我也說了我錯的地方我認，但不代表你可以一而再再而三，不斷攻擊。」

曾樂兒提醒網友做人留點口德，別再造口業，她的日子過得好壞都不需要網友煩惱，呼籲大家把多餘體力用在需要幫助的人，「我希望我接下生活都是彩色多采多姿的，所以懇請那些重複留言謾罵的別再來了。」

眼見有網友繼續批評：「我還是覺得，『不偷不搶』不用一直掛在嘴邊，哪個工作不是不偷不搶？！」曾樂兒無奈地回：「對，就是你，吃飽太閒的其中之一，你們的名字我都還要背起來了，不累嗎？」另名網友則建議曾樂兒不需理會任何話語，曾樂兒回應：「沒辦法他們一直緊抓著我不放，刷個油漆也要被酸，真的是無所不在～～」