「淡江一型」今晨屏東旭海順利試射，驗證科研火箭研製能力。(國家太空中心提供)

「淡江一型」今晨屏東旭海順利試射，驗證科研火箭研製能力。(國家太空中心提供)

為促進臺灣太空科技發展，國科會於屏東縣牡丹鄉旭海村設置「短期科研探空火箭發射場域」，由國家太空中心辦理審查使用申請及營運管理，為太空科研團隊提供合法、安全的設施。5日上午6時27分，順利發射由淡江大學航空太空工程學系研製的探空火箭「淡江一型」，這是全國繼陽明交通大學、成功大學之後的第三個學校團隊，也是第一所使用短期科研探空火箭發射場進行火箭試射的私立大學。

此次試射的科研火箭「淡江一型」，為平均推力150公斤的單節式固態火箭，由淡江大學航空太空工程學系教授王怡仁帶領學生研製，火箭全長1.82公尺，最大直徑12公分，重量約34公斤。火箭採用新興的RNX推進劑，平均推力150公斤、最大推力200公斤，燃燒時間9秒，總衝量約13500牛頓‧秒，飛行高度逾4.5公里。

擔任計畫主持人的淡大教授王怡仁表示，由於團隊過去沒有發射大型火箭的經驗，因此此次試射主要有兩個目標，一是測試火箭團隊系統整合的能力，二是測試通訊與遙測系統，為未來的全型火箭做準備。淡大航太系主任蕭富元表示，根據測站回報，火箭飛行高度量測到4827公尺，與模擬射高4600公尺比較，算是相當精確，遙測資料的取得與火箭升空整個過程順暢，驗證了淡大團隊的設計與工程能力。

蕭富元說，淡江航空太空工程學系開授太空工程相關課程多年，並成立太空科技實驗室，以研製小型硝糖火箭的方式提供學生太空系統工程訓練。此次發射公里級火箭的機會，可驗證這幾年的教育成果，這些學生將來可成為我國太空產業的生力軍。

主要負責火箭發動機研製碩士生鮑光晟說，RNX為一新興的固體推進劑，性質穩定、安全，因此此次試射亦可驗證該推進劑具備將火箭推送至數公里高度的能力。

國科會表示，將持續督導國家太空中心妥善利用此短期科研火箭發射場域，積極鏈結我國產學研界能量，提升太空科技技術層次，培育太空關鍵科技人才。