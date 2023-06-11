嘉義縣新港鄉北崙村中午傳多戶民宅淹水，最深水淹4、50公分。（嘉義縣議員林岱杰提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港鄉北崙村中午傳多戶民宅淹水，最深水淹4、50公分。（嘉義縣議員林岱杰提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港鄉中午12點到1點突降滂沱大雨，一小時內降下36.5毫米雨勢，急降雨導致新港北崙村多處淹水，20戶水淹進家門，水深最高一度達到4、50公分，雖雨停後水也消退，但居民逢雨成災，苦不堪言，村長蔡秀芳訴苦多次陳情、訴苦都嘸用，感覺就像三級縣民，縣府建設處回應，當地排水工程已發包出去，9日申報開工。

北崙村長蔡秀芳說，北崙村2、3、4、5鄰一帶的排水系統已40年沒清過，多次陳情、投訴都沒用，縣府曾派員來會勘過，卻毫無下聞，指當地只要大雨下超過半小時就會淹，因雨致災早已不是第一次，今大概1、2點陸續傳有民眾家裡淹水，雖目前水已漸漸退去，民眾還得清理家園、善後，根本沒有生活品質可言。

嘉義縣議員林岱杰實地測量，從外牆水痕發現水位最高已有40公分以上。（嘉義縣議員林岱杰提供／呂妍庭嘉義傳真）

得到消息前往關心的嘉義縣議員林岱杰說，北崙村排水系統超過40年沒修繕，前兩任鄉長任內都曾安排會勘，但縣府至今未見改善，目前他統計，水淹進家裡大概10幾、20戶，主要都是低於路面的老房子，且不乏水淹到4、50公分受災戶，還有養青蛙的業者因這場暴雨淹水，大量青蛙逃家、不知去向，蒙受損失，加上居民家中家具泡水損壞，呼籲縣府啟動災害救助補助機制。

嘉義縣新港鄉北崙村中午傳多戶民宅淹水，拖鞋在水上面上漂浮。（嘉義縣議員林岱杰提供／呂妍庭嘉義傳真）

下午3點過後，淹水已漸退去。（新港鄉長葉孟龍提供／呂妍庭嘉義傳真）

新港鄉長葉孟龍也到場了解情況，表示大概12點半左右，北崙村開始降下強降雨，13點10分左右，水陸續淹進村民家裡，3點左右水退去，而縣府建設處提報的排水工程「新港鄉北崙村村落排水銜接溪口排水應急工程」已以1900萬元決標，9日申請開工。

葉孟龍說，改善工程剛報開工，因應未來2天可能再發生強降雨，公所已請廠商趕緊調派抽水機待命，會盡快安排消毒、清溝等作業，也請縣府要求廠商趕快進場施工。

建設處長郭良江說，這次淹水受災區域主要是地勢低漥，導致排水無法渲洩，日前已透過水利處向水利署爭取到一筆錢，要在村裡挖排水系統，引到附近的區排。