新竹市環保局近日接獲民眾陳情，指香山區南港里周邊有異味，溪水也被汙染，環保局稽查人員多次至現場稽查採樣發現是香山同一家畜牧所多次排廢水所致，將依《水汙染防治法》重罰，最高可罰2000萬，並要求業者限期改善。

市府指出，5月6日接獲通報，指鹽港溪遭人排放黑色廢水，隨即由環保局派遣稽查人員前往現場，當時即發現為香山區某畜牧場所排放廢水導致。

稽查人員現場採樣檢測，後續經檢測結果排放廢水超標17倍，有繞流排放之虞，後續將依水汙染防治法規定裁處新台幣6萬元至2000萬元罰鍰，並要求業者限期改善。

未料，該業者之後仍有排放廢水及異味問題，再次於6月3日遭民眾陳情檢舉，環保局派員到場稽查後，除採取放流水樣檢測分析，另再查獲該畜牧場有未依許可證件操作、未依檢測申報規定紀錄等違規情事，現場已要求業者限期改善，並將依水汙染防治法規定裁處，待詳細檢驗結果出爐，會再倍數增加罰款。

環保局提醒不肖業者切勿心存僥倖、以身試法，汙染環境情事將祭重罰，絕不寬待，並請民眾重視環保、提高環境品質，如果在竹市各水體發現有水環境汙染情事發生時，請於第一時間撥打1999市民專線或環保局免費陳情專線0800-066666進行通報。