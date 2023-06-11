大陸金融監管總局黨委書記、局長李雲澤近日赴上海調研時強調，對外開放是大陸長期堅持的基本國策，金融業更大力度吸引和利用外資的政策不會改變，對外資合法權益的保障不會改變，為外資提供更好營商環境的方向也不會改變。同時，要持續推進上海國際金融中心建設，把長三角地區打造成為金融業改革開放的重要窗口。

據大陸國家金融監督管理總局網站，6月8日至9日，李雲澤赴上海調研，圍繞深化主題教育、服務實體經濟、防範化解風險、擴大改革開放等，面對面聽取意見建議，研究工作思路和政策舉措。

李雲澤主持召開部分駐滬中資金融機構座談會，了解機構運行及服務實體經濟情況。李雲澤指出，大陸經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地大，長期向好的基本面不會改變。金融業運行整體平穩，風險總體可控。金融機構要堅定信心，用心用力加大對實體經濟的支援力度。重點加強和改善對高水準科技自立自強、製造業、鄉村振興、投資和消費等領域的金融供給。要適應新形勢新任務，扎實練內功、著力控成本，不斷提升內涵式發展能力。

李雲澤主持召開部分駐滬外資金融機構座談會，聽取對監管政策和營商環境的意見建議。李雲澤強調，對外開放是大陸長期堅持的基本國策，金融業更大力度吸引和利用外資的政策不會改變，對外資合法權益的保障不會改變，為外資提供更好營商環境的方向也不會改變。希望外資金融機構充分認識到大陸市場潛力巨大、產業配套完備、要素資源豐富、政策空間充足，發揮自身優勢，不斷提升差異化發展和本地化經營能力。

李雲澤主持召開部分信託、資管、理財公司會議時指出，要按照堅守定位、回歸本源、市場導向、差異發展的原則，大力培育和提升行業核心競爭力。持續提高治理水準，強化專業能力建設，加強投資者適當性管理，更好滿足人民群眾多層次多樣化財富管理需求。金融監管部門將及時修訂完善相關政策制度，為行業長期健康發展營造良好環境。

李雲澤主持召開長三角部分銀保監局及分局主要負責人座談會，研究金融支持長三角一體化發展工作。李雲澤指出，要引導金融機構圍繞科技攻關、提升城市發展品質、增強欠發達地區發展動能等重點領域，不斷優化金融產品服務供給。探索與「一體化」要求相適應的展業機制，以金融資源高效配置帶動生產要素合理流動。持續推進上海國際金融中心建設，把長三角地區打造成為金融業改革開放的重要窗口。