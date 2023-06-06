單身超過5年的楊雅筑，近日在衛視中文台《一袋女王》分享「別人好心幫忙卻越幫越忙的慘痛經歷」。她說，有次身邊的朋友幫她介紹對象，還要她積極主動一點，沒想到再次見面時，男生卻對她說「其實還沒準備好」，讓曾國城忍不住虧她看起來太餓了。

楊雅筑說雖然單身超過5年，但身邊的朋友卻比她還急，一直努力介紹對象，她覺得多認識朋友是好的，所以只要有介紹通通說好。有次又有位朋友要幫楊雅筑牽紅線，推薦對方是非常優質的男生，好到連已經有男朋友的朋友也都很想交往的程度。

楊雅筑一開始看照片沒有特別感覺，後來有次聚會，朋友特別安排她坐到想介紹給她的那位男生旁邊，見到本人後才發現這個男生其實滿好看又有氣質，就萌生好感，不過因為這個男生很木訥，朋友就在一旁咬耳朵要她積極一點，還補充說男生剛跟女友分手沒多久，努力一點應該很機會打動他，楊雅筑因為喝了一點酒，趁著酒意加上朋友鼓吹，決定直球對決，看著男生的眼睛問說：「今天相處下來，你有喜歡我嗎？」男生一開始有點嚇到，但隨後就回覆說喜歡，讓楊雅筑當下覺得感覺對了。

後來轉往KTV續攤，楊雅筑覺得這男生不錯，於是也決定跟著去唱歌。去到KTV後因為喝酒加上玩遊戲，讓氣氛更加熱絡，楊雅筑說她遇到喜歡的人就會很主動，加上朋友一直要她更積極一點，於是楊雅筑鼓起勇氣突然牽起男生的手，想看看他的反應，男生也沒有抗拒，讓楊雅筑當下覺得這段戀情應該成了，離開前楊雅筑就跟男生交換了聯絡方式，心想著隔幾天男生應該就會訊息她，兩人就來約會吧，沒想到男生卻完全沒動作。

朋友心想因為男生很木訥，所以就再約吃一次飯，但這次男生有一點在躲楊雅筑，楊雅筑也不浪費時間直接追問對方心意，卻被回了一句：「其實我還沒準備好」，讓主持人曾國城笑說：「妳那天可能看起來太『餓』了」，讓楊雅筑沒好氣地回說：「我朋友就叫我積極啊！」一段可能的戀情卻因為朋友敲邊鼓敲得太用力而告吹。本集將於6月7日(三)晚上11點衛視中文台播出。