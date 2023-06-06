基隆地方法院前的東明路、東信路、崇法街口，不少民眾常在這裡接到「未打方向燈」紅單，讓民眾大發雷霆，怒而向信義區的議員陳情。經基隆市議會議長童子瑋及信義區議員聯合會勘，市府允諾將儘快修改路口標線，警方也將暫時不開相關路口罰單。

基隆地方法院前的東明路、東信路及崇法街口，常有民眾從東明路往東信路行駛時，明明道路方向是直行，但因為路面標線畫設右轉箭頭，遭檢舉未打方向燈，苦吞下一張紅單。這也讓受罰的民眾大呼冤枉，向信義區的議員們陳情。

基隆市警局交通隊也表示，據統計，今年1到5月該路口因未打方向燈接獲民眾舉發有30件，均依違反道路交通處罰條例右轉未打方向燈，依法告發；可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

基隆市議會議長童子瑋6日邀集信義區的韓世昱、陳軍佐、何淑萍、陳宜等議員，以及基隆市警局交通隊、基隆市政府交通處等單位到現場會勘。童子瑋表示，議會及信義區的議員們，都多次接獲民眾的陳情。會勘後認為這個路口在短短100公尺內，就有兩個號誌，且東明路往東信路口，路面標線畫設的是右轉，但對大多數民眾而言，卻認為是直行。

童子瑋指出，因為標線畫設形成了一個「陷阱」，再加上有心檢舉達人刻意檢舉，導致許多民眾遭到開罰，他請市府交通處立即改善現場的標線。

基隆市交通處表示，將會在9日前將原本右轉標線改為直行。另外，市警局交通隊也允諾，在標線改善前，將會暫停開罰，待標線完成改善後，依實際的標誌標線執法。