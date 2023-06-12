基隆市市民活動中心日前屋頂坍塌，市府要求廠商須在月底前提出改善計畫，經市府審核過後才能動工。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市市民活動中心日前屋頂坍塌，市府要求廠商須在月底前提出改善計畫，經市府審核過後才能動工。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市民活動中心9日下午施工拆除屋頂時發生坍塌，導致一名工人受到輕傷，市府已經要求業者全面停工。12日上午邀集各相關單位進行會勘，基隆市政府要求廠商於6月30日前提出改善計畫，市府核准後才可復工。

9日下午，正在進行結構補強工程的基隆市市民體育活動中心，屋頂突然崩塌，造成一名工人在逃生時受到輕傷。市府當天便要求業者全面停工。12日上午，基隆市政府都市發展處建築管理科、教育處基隆市立體育場場長、台灣省結構工程技師公會與施工廠商等單位和人員，進行會勘。

市立體育場場長林柏樹表示，經會勘後，市府要求廠商對於坍塌的後棟網球中心須在6月30日前提出改善計畫，內容包含坍塌原因檢討、未來施工步驟改善、施工中維護措施等，送交市府審核通過後才准復工。

至於前棟的公車處辦公大樓，考量人員進出恐有安全疑慮，要求廠商在6月19日前提出人員管制安全計畫，報准同意後才可先行復工。

基隆市市民體育活動中心因屋頂結構老舊嚴重漏水，且公車處辦公大樓耐震係數不足，2016年市民活動中心曾做過結構鑑定，專業技師建議需要結構補強，近幾年市府積極向體育署爭取到4537萬元將進行結構補強與球場整建。

這個案子規畫多年，經教育部、全國網協、體育會等單位合作協調下，中央補助基隆共4537多萬元，加上市府自籌2090多萬元、以及與前棟相連的公車處建築結構補強1500萬元，合計共8128萬元發包整建。辦理包含室內網球場地坪更新、屋頂全面更新、機電消防設備更新等修繕工程。

林柏樹指出，這項結構補強工程於去年7月開工，原定今年6月完工，去年8月市府封閉市民活動中心，準備進行工程，但到了9月發生地震，經技師現場勘查，發現公車處辦公大樓結構更加惡化，因而變更設計，並追加經費至1億餘元，從去年9月停工直到今年1月復工，原本預計今年12月完工。