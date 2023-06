[IU TV]



머리 자르는 건 처음 공개해요! l 단발유 변신 vlog ✂

I'm revealing my hair cut for the first time! l IU Hair cut vlog ✂



🎥https://t.co/ZWh6KX3v5U#아이유 #IU pic.twitter.com/3E93VcjMsp