南韓知名女星IU(李知恩)除了推出不少大熱歌曲外，多次出演戲劇也有不俗的成績，備受粉絲支持。而日前宣布與男星李鍾碩交往的她，感情生活十分甜蜜，不少粉絲引頸期盼這對俊男美女的組合何時能同框亮相，而近日她拍攝的廣告曝光形象照後，也讓粉絲們再度高呼讓兩人同框的要求。

IU過往一頭烏黑亮麗的長髮讓她的女神氣質盡顯，也以長髮女神的形象深植粉絲心中。不過，日前她在個人YT頻道上，曝光剪髮短片，打算以短髮的新造型與粉絲見面，此舉讓不少網友大讚IU的顏值能撐起任何髮型，但也有部分網友可惜將有段時間見不到長髮造型的IU。

[IU TV]



머리 자르는 건 처음 공개해요! l 단발유 변신 vlog ✂

I'm revealing my hair cut for the first time! l IU Hair cut vlog ✂



🎥https://t.co/ZWh6KX3v5U#아이유 #IU pic.twitter.com/3E93VcjMsp — 아이유(IU) 공식 트위터 (@_IUofficial) June 2, 2023

不過IU近日代言的廣告釋出最新的形象照，畫面中可見到IU還是保持著一頭秀麗的長髮，穿著碎花短裙，在身側植物的相伴下，或是捧著書本閱讀，或是拿著寶特瓶抬頭仰望。在陽光的點綴下，IU坐在植物纏繞的鞦韆，除了意外洩漏出的雪白美腿，也相當具有森林妖精的氣質，讓粉絲看得嗨翻。

相關畫面流出後，吸引不少粉絲爭相前來朝聖IU剪短髮前的模樣，紛紛留言寫下：「IU真的太好看了」、「是森林中的精靈呀」、「心情太瘋狂了。」此外，自從IU與李鍾碩認愛後，雖然兩人時不時的隔空放閃，舉凡「在採訪中提及對方」、「身穿同款配飾」、「戴著對方演唱會的周邊」等舉動，但兩人甚少同框露面，因此也有不少粉絲在社群上留言，期盼「IU與李鍾碩同框出現」的畫面。