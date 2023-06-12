性感女神鍾麗緹雖然貴為美魔女，不過她相當親民，常拍片分享生活大小事，鍾麗緹近日就難得分享「鞋的房間」，只見多層鞋架上擺著不同顏色、款式的美鞋，目測就有破百雙，鍾麗緹隨興挑幾雙適合夏天穿的高跟鞋，還直接試穿、在鏡頭前走台步，一雙美腿踩著美鞋，畫面相當賞心悅目。

鍾麗緹日前在小紅書分享夏季高跟鞋穿搭，罕見公開「鞋的房間」，只見擺放鞋子的地方空間寬敞，在多層鞋架上，擺放不同顏色、款式的美鞋，目測就有破百雙，每雙幾乎都是有貼亮鑽的高跟鞋，另一邊則有透明鞋架擺球鞋，看得出鍾麗緹花很多心思在收藏鞋子。

鍾麗緹興奮又詳細介紹她擁有每雙鞋的故事，至於最喜歡的鞋，鍾麗緹則笑說是新買的那雙，「而且穿在腿上也是bling bling（閃亮）的」，除了介紹美鞋，鍾麗緹還雀躍地直接試穿、在鏡頭前走台步，她頂著氣質公主頭、短洋裝，大秀美腿和華麗高跟鞋，畫面相當賞心悅目。

保養有術的鍾麗緹鉛筆腿又細又長，看不出已是52歲的熟女，網友也驚呼：「這年紀有這身材、皮膚太扯」、「身材超棒的」、「腿好美」、「從頭到腳沒有不美的」、「身材腿型都好好，又自信又溫柔」。