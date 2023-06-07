員基院長李國維（右二）祝賀劉男（左三）喜獲重生，並表示119的即時反應功不可沒。（彰基提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣64歲劉姓老翁日前參與遶境活動，還在烈日下扛轎，行經田尾消防分隊前路口時，突然倒地並失去意識，幸好第一時間被急救恢復心跳後送醫，住院一周已出院。劉男今天到田尾消防分隊向救命恩人獻花，他開玩笑說，「感謝消防隊、醫療團隊，我現在人好好的，還沒有趴代（台語，指腦子壞掉）！」

近來氣候炎熱，劉男日前滿腔熱血參加廟會遶境活動，並且擔任扛轎的重責大任，走著走著覺得頭暈不適，原以為是被熱到，結果下一秒就失去意識倒在地上，臉色慘白。同行友人見狀趕緊打119，由於僅距離田尾消防分隊約300公尺，不到2分鐘救護車即抵達。

高級救護技術員余尚諺說，當時評估劉男已OHCA，立即實施高品質CPR，並搭配AED電擊，再建立進階呼吸道、使用自動心外復甦機及自動給氧機持續急救，建立輸液管路，急救5分鐘後，見劉男恢復心跳，隨即將其送往員林基督教醫院搶救。

送醫途中持續監測劉男生命徵象，給氧並使用潮氣末二氧化碳濃度監測儀監測呼吸狀況，到院後由醫院接手後續急救治療。病人經過員基心臟內科醫師李文成緊急心導管檢查，發現是心肌梗塞，隨後順利將其打通血管。

劉男住院一個星期後出院，員基院長李國維送上蛋糕慶祝他重生，並表示119的即時反應功不可沒，加上到院後的緊急醫療，才能順利完成搶救。

彰化縣消防局救護科科長周雍華指出，搶救劉男成功的案例，凸顯透過院前、院後攜手全方位搶救生命，更能保障彰化縣民之生命安全。

員基急診室主任醫師李旭雲表示，夏日遶境、馬拉松、單車等戶外活動，對於平常有潛在危險的病人可能加重病情，除了要注意中暑的症狀，突發的心律不整、心肌梗塞也時有所聞。遶境活動是時間較長且需要大量體力的活動，若平常沒有體能訓練，需要特別注意身體狀況及適度的休息。

彰基急診暨重症醫學部主任醫師林晏任說，此案例真是鬼門關前走一趟，幸好119救的又快又好，展現消防局精實的訓練，第一線挽救生命功不可沒。到院後完全把握黃金時間的治療，打通阻塞血管，保護身體重要的器官，把所謂「生命之鍊」展現的淋漓盡致，病人才能存活率以及不影響腦部功能。