端節將至，台北市長蔣萬安與北市工商各界組成慰問團，7日舉辦「112年端節敬軍餐會」，邀請國軍重要幹部及官兵代表共進晚餐，感謝國軍堅守崗位保鄉衛國的付出與貢獻，同時致贈與會國軍單位慰勞金，以慰勉將士們捍衛國家安全的辛勞並預祝佳節愉快。

蔣萬安表示，國軍弟兄姊妹們一直都是台北市民最堅實的後盾，很感謝市府局處首長團隊、北市議會、北市進出口公會、北市商業會、台灣紫丁香婦幼關懷協會、台北市婦女會及台北市軍人服務站，以及資通電軍指揮部、第6軍團指揮部、全民防衛動員署後備指揮部、憲兵指揮部、陸軍後勤指揮部、空軍作戰指揮部等36個臺北市周邊駐軍單位能共襄盛舉，在端節前夕齊聚，展現「軍愛民、民敬軍」的團結互助情誼，與市府的良好互動足以成為軍民關係的模範。

蔣萬安提到，近年來對岸軍機、軍艦頻頻擾台，台海情勢緊張，有賴國軍戮力戰備整備，不舍晝夜守護家園，台北市民才得以安居樂業；另外防汛期即將到來，感謝國軍一直以來協助市府執行防、救災工作，不但保護市民朋友生命財產，並協助在最短時間內完成災後復原，是市民最安心的靠山。

最後，蔣萬安不忘邀請在座各界代表及部隊長們於6月22至24日前往大佳河濱公園，參加「2023臺北國際龍舟錦標賽」活動，為龍舟隊伍加油打氣，共同歡度端午佳節。