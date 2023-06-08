莫子儀（左起）、鄧九雲、賴雨霏飾演一家人。（華映提供）

莫子儀與鄧九雲在電影《溟溟》中飾演夫妻，感情從熱戀的恩愛甜蜜、到成家後的相敬如賓，最終丈夫對女兒的態度也變得冷淡，家庭陷入分崩離析的危機。片中莫子儀因為一位神秘女學生出現，被吸引注意力，對方還有著夢中前世情人的印記，讓他忍不住誘惑慢慢接近，認為兩人可以互相填補彼此，甚至不再感到孤單空虛。

鄧九雲表示可能因為莫子儀的角色腿部有殘疾的關係，某種缺陷讓她的愛更膨脹，「我覺得這是很多女孩子會面臨到的問題，就像聖母情節，覺得我可以救贖你。」電影中，她和莫子儀的愛情直到有小孩後越來越沒有話講，感覺老公在他們之間築了一道牆，讓她過著「偽單身」一般的生活。

片中莫子儀不僅接近其他女性，冷落妻子鄧九雲，甚至對女兒也很冷淡，一切行為顯得不負責任。莫子儀透露，其實他在戲裡都把女兒丟給鄧九雲，不關心家庭，覺得照顧女兒就是太太的責任，戲外為了投入角色，又故意不和飾演女兒的小演員相處，讓兩人關係疏離，「其實演我女兒的小女孩非常活潑、很親人，但我又想說『不行，我不能跟你太親』，所以，九雲比較辛苦，戲裡戲外都是她在帶小孩。」