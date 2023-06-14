少子化衝擊下，各縣市多年未辦教師甄選招考正式老師，雲林縣國中已8年、國小2年未辦，雲林縣今年開缺，學前教育將甄選12人、國小103人、國中7人，報名作業已結束，共有1384人報考，以幼兒園教師競爭最激烈，302名準老師搶5個缺額。

去年國中一年級新生逢虎年出生，雲林縣國一學生數5300人，比國三畢業生銳減700人，縣府教育處祭出「虎年方案」，各校維持原班級數不減班，班級人數下降1人為28人，穩定教師員額。

雖然雲林縣少子化趨勢仍十分劇烈，今年小一新生4474人，去年全縣新生兒人數已降至3400人，但雲林縣學前教育員額不足，尚未達到師生比1：8目標，多名縣議員也疾呼偏鄉師資要補足，否則城鄉差距愈大，雲林縣府暌違多年今年招考正式教師。

教育處表示，今年將招考一般幼兒園教師5人（302人報考）、學前身心障礙特教老師7人（54人報考）；國小部分，一般普通教師50人（448人報考）、英語專長15人（46人報考）、美術專長5人（49人報考）、資訊專長3人（10人報考）、身心障礙特教老師18人（225人報考）、資優特教老師2人（31人報考）、專任輔導老師10人（33人報考）；國中部分，資訊老師2人（18人報考）、生活科技老師1人（13人報考）、表演藝術老師1人（48人報考）、專任輔導老師3人（107人報考），初試時間是7月13日、複試7月20日。

教育處表示，今年除了雲林縣招考，還有新竹市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣、基隆市、苗栗縣共12縣市，使用同一份命題。