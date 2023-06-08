國軍漢光演習39號演習實兵操演將於7月舉行，國防部發言人孫立方證實，預定將在7月27日在桃園機場實施反空降、奪回機場操演項目；有藍委指出，美國近期關注焦點都在「打巷戰」，國軍進行奪回機場的演習，顯然也是有往巷戰方向做準備。前空軍副司令張延廷今( 8日)表示，台灣的平地人口密度是烏克蘭的30倍，也沒有陸上補給線，完全不適合打城鎮戰，戰略構想應該要在台海、福建決戰，離台灣越遠越好。

國民黨立委賴士葆昨指出，美國近期關注焦點都在「打巷戰」，儼然把台灣列為「烏克蘭第二」，美國在台協會(AIT)理事主席羅森柏格近日訪台，應是為727實兵操演而來，美國目的在「督軍」。他也認為，國軍演習「奪回機場」，表示「已經被敵軍占領」，顯見越來越朝向巷戰的方向。

張延廷今在政論節目《新聞大白話》指出，桃園機場一旦失守，後續想要收復非常困難，也應該要針對固守機場做演練。

「不要在台灣打巷戰」，張延廷強調，台灣有3分之2的地形是丘陵、山脈，而烏克蘭多是平原，且從平地人口密度來看，台灣的人口密度是烏克蘭的30倍，人口密度非常高，「怎麼適合打巷戰、打城鎮」。

張延廷也指出，台灣並沒有陸上補給線，四周都環海，更加不適合打城鎮戰。

張延廷認為，戰略構想的方向不能錯誤，若所有的火箭彈、砲彈在台灣爆炸，以人口密度來看，炸的都是自己人，「整個戰略構想要在台海決戰、在福建決戰，離台灣越遠越好」。他強調，戰略構想如果錯誤，再好的戰術都沒有用，只會造成自己更大的傷害。