新北幼兒園餵藥案延燒多日，桃園市長張善政今主持市政會議時再度重申，倘若桃園發生相關狀況，會馬上公布園所名稱，決不寬貸。另也表示，先前有議員提出托嬰中心應建置雲端監控系統，這部分會儘速著手實施。

張善政說，近期時事議題多，上周討論到性騷擾MeTOO，未來婦幼局的建置將成為桃園市的安全網，這周來到新北幼兒園餵藥案，事件爆發後相關單位針對該家幼兒園是否在桃園市內有連鎖做稽查，發現有4間連鎖立即進行稽查，所幸並沒有餵藥的狀況。

張善政強調，新北幼兒園餵藥案發生後引起許多家長的憂心，除了幼兒園以外還有托嬰中心等，相信大部分的從業人員不會做出傷害孩子的事情，但總會有害群之馬，因此再次藉此機會重申，如若桃園也發生一樣的事情，會馬上公布園所名稱決不寬貸。此外，先前市議會開議時，許多議員建議要建置雲端監控系統，這部分會儘速著手布建、實施。