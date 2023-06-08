新北市某私立幼兒園傳出幼教人員對幼童餵食不明藥品，目前已在幼童身上驗出「巴比妥」的藥物反應。消息曝光後，毒物專家招名威罕見動怒，直說「這真的太扯！怎麼有人心腸那麼狠」，同時他也揭曉了使用巴比妥的7種可能後果，不只可能讓呼吸終止，還會讓孩子的大腦無法正常發育。

「這些孩子搞半天不是被安眠而是被麻醉！體內竟然有巴比妥殘留，這真的太扯！」毒理專家招名威在個人臉書粉專發文，氣得直說，如果不想當老師，也沒有愛心，可以不用到幼兒園任職，他不解為何兇手要這樣傷害幼童，「巴比妥」是管制類麻醉藥，就連成人都不能隨意使用，更何況被用在幼童身上。

招名威進一步解釋，巴比妥在臨床上屬於中樞神經抑制劑，使用於治療嚴重癲癇、失眠、鎮靜、誘導麻醉等症狀，若不慎使用過量，最嚴重會讓呼吸終止，還會產生依賴性、嗜睡、走路不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。

不僅如此，招名威表示，巴比妥若使用在發育中的幼童身上，可能引發神經毒性，恐會讓大腦發育不良，連帶影響到智商。招名威痛心地說，「可憐的孩子們，怎麼有人心腸那麼狠！坐牢賠錢都便宜這些壞人，可惡！」