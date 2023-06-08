又是襲警！ 桃園警逮通緝犯「遭持刀劃傷頸部」送醫。

桃園市楊梅警分局鄭姓員警，今下午前往查緝49歲李姓男通緝犯時，因對方躲在房間，便通知鎖匠開鎖，豈料開門時李男竟持刀劃傷員警頸部，最後員警在負傷狀態下，與李嫌父親合力制伏，受傷員警經治療已無大礙，警方詢後將依殺人未遂及妨害公務通緝將李男移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警方指出，草湳派出所鄭姓與陳姓員警，今日下午2許接獲通報有桃檢新發布的妨害公務通緝犯，2人前往查緝時由李男家人帶他們進入屋內，精神狀況不佳的李男立刻躲進房間內，員警便通知鎖匠前來開門，豈料門一打開李男就從房內衝出並持刀攻擊員警。

楊梅警方表示，因當時屋內空間狹小，鄭姓員警遭李男持刀劃傷右側頸部，雖負傷仍與李男的父親合力將其制伏，另名陳姓員警也立即通知支援警力到場協助後續處理，目前鄭姓員警經送醫治療縫合後，已無大礙，全案詢後依殺人未遂及妨害公務通緝移送桃園地檢署偵辦。

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