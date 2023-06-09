廣西發改委5日在官網公告上述辦法並公開徵求意見，當中第15條規範，國企舉債融資時應主動聲明不承擔政府融資職能、所舉債務是企業債務，「地方政府不承擔償債責任」。

國有企業以市場化方式融資建設的專案，無後續資金保障及因決策失誤難以繼續實施的，應按照「誰舉債、誰負責」的原則，由「國企自行負責清理處置，政府不承擔償還債務責任」。

第15條的其他規定還包括，地方政府不得通過國有及國有控股企業舉債或者變相融資，不得為國有及國有控股企業融資提供任何形式的擔保或者承諾償還，嚴禁新設政府融資平台公司，嚴格防範新增政府隱性債務等。

中國多個地方政府包括貴州、雲南等近來紛紛喊窮，甚至向中央喊話求援，但財政部長劉昆卻說，要「打破政府兜底預期」，並發函頒布「中央不救助原則」，並說「誰家的孩子誰抱」。

於是廣西明訂辦法公開與國企的債務劃清界線，此前湖北省武漢市財政局更罕見登報，公開向259家單位和企業索債，當中不乏武漢所屬的多家區級財政局、官方機構和國營企業。

另據中國媒體第一財經網6月1日報導，據官方和證券業者統計，今年前5個月，地方政府發行債券總額累計達人民幣（下同）3兆5000億元（約新台幣15兆），比去年同期增加6.6%。

此外，中共財政部預算司今年年初發布的統計數據指出，截至去年年底，中國地方債務餘額累計達35兆。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120609