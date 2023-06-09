中航（2612）今（9）日舉行股東常會，通過配發現金股利2.18元。董座彭士孝指出，近期市況不明朗，導致海岬型船日租金波動較大；散裝最大市場中國正在積極調整，很快將祭出經濟刺激措施，可望推動房地產業復甦，下半年海岬型船旺季需求看增。

有股東提問中航永續經營規劃，彭士孝回應，中航早在4年前開始布局，包括新造四艘海岬型新船，都屬於Tier 3環保節能船舶，租家租金回饋也很正向，陸運車隊也開始推動電動車，並在高雄港區碼頭、櫃場測試無人車。

中航第一艘新船已下水，6月底交付第二艘新船，其餘兩艘新船明年交付，由於中航陸續有船舶塢修，預估新船效益下半年陸續顯現。目前海岬型船一年期日租金約在1.5～1.6萬美元，雖較前兩年低，仍有穩定的獲利空間。

中航總座戴聖堅透露，公司持續有在研議投入中小型船，可能傾向巴拿馬型船，但考量客戶群與目前客戶落差較大，且船價居高不下，佈局中小型船尚需時間。

至於業外收益方面，中航表示，會受中櫃（2613）、中菲行（5609）等股票評價損益影響，仍需觀察。

展望下半年，雖然運價波動仍大，由於船廠訂單滿載、新船與二手船價居高不下、新世代燃料技術未成熟，未來三年新船加入壓力大幅改善供需狀況。