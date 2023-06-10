百萬YouTuber蔡阿嘎因拍攝「日本5家難吃雷店」的影片，慘遭台、日網友炎上，還登上日媒，被譏丟臉丟到國外，蔡阿嘎6天前發布道歉影片後，就沒有再更新社群，不過其妻二伯昨（9日）發文透露近況，讓死忠粉絲大呼：「想你們了。」

爭議事件爆發後，二伯陸續都有更新社群動態，4天前才PO陪小孩畫畫的照片，昨（9日）再發3張坐在電腦前的獨照，寫道：「把辦公室整個大搬風了一下，順便斷捨離了一波後發現，樣品跟瑕疵品的數量真的好驚人啊！！！」

照片中，二伯的辦公室以白色、大地色為基調，沒有過多的裝潢，簡單、沉穩又明亮，桌上的物品放置得井然有序，不過二伯還是忍不住自嘲：「猜看看可以維持多久。」

由於蔡阿嘎已停更6天，更新頻率跟爭議發生前完全不一樣，不少固定觀看的粉絲都到二伯的貼文下方留言打氣：「闆娘，加油，幫我們和嘎哥講：『加油，沒上片沒關係，好好重整旗鼓，我們會一直等他的』」、「想你們了」、「嘎哥趕快上片，很多人在等著」、「終於有你們的新消息了，很想念你們」、「永遠支持你們」。