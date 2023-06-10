台中市市民限定境內定期票預購期間購買，首月只要199元，平均1天不到7元就能公共運輸搭到飽。（張亦惠攝）

「TPASS行政院通勤月票」7月1日即將上路，圖為使用通勤月票的專屬通道。（張亦惠攝）

「TPASS行政院通勤月票」7月1日即將上路，台中市分為台中市境內外及市民限定共4種方案，其中境內市民限定每月299元全台最便宜，台中市長盧秀燕今天宣布優惠再加碼，6月15日至6月30日預購期間購買，境內市民限定299元再優惠100元，首月僅要199元，讓市民「有省錢」。

台中市政府配合行政院「中央促進公共運輸使用方案」，推出台中市公共運輸定期票及中彰投苗公共運輸定期票，市府今天在捷運市政府站舉行記者會，盧秀燕表示，為了慶祝通勤通學方案即將實施，也希望鼓勵市民多多搭乘大眾運輸，所以市府下定決心推出最優惠的方案，市民境內早鳥優惠再省100元，也提醒民眾，每人限綁1張卡且不得借用。

台中市定期票方案分別為，境內市民每人每月299元、非市民每人每月599元；中彰投苗公共運輸定期票市民每人每月699元，非市民每人每月999元。境內可用交通工具有公車、捷運、台鐵、公共自行車；跨境則再新增公路客運。

交通局長葉昭甫說明，台中市民專屬的預購市民早鳥優惠199方案地點，包含台中市29個區公所、捷運綠線全線18個車站、在7月1日定期票正式上路後，購買定期票的地點擴大加入台鐵車站，屆時台中境內計有72處，中彰投苗區域合計共有140處可以購買定期票。

葉昭甫進一步指出，初期定期票方案將採電子票證乘車的實體卡定期票，民眾可持任一全票電子票證，先加值足額可購買定期票的金額至指定地點臨櫃購買，另，如要購買台中境內的市民方案，該電子票證需要先完成「市民限定」的綁卡，目前已有170萬人完成綁卡。

交通局表示，定期票購買後需在30天內啟用，可使用1個月，從實際搭乘數據等推估，約會有3.5萬人購買境內定期票、4萬人購買跨境定期票，差額部分台中市政府每年約需負擔5.8億元補足。