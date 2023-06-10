嘉義縣各藥局、醫療院所或診所等管制藥品皆依規定每月查核，目前衛生局查核後並無異常或違規。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣各藥局、醫療院所或診所等管制藥品皆依規定每月查核，目前衛生局查核後並無異常或違規。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新北市幼兒園暴發涉嫌餵食學童安眠藥事件後，嘉義縣政府各局處立即調查縣內幼兒園、共托狀況，目前並類似狀況，除強調會以最嚴謹態度把關幼兒園學童安全，也會增加不定期稽核頻率與次數，如有不法絕不寬貸。

嘉縣教育處表示，縣內有50間私立幼兒園，每個月皆會進行訪視，目前並無發現幼兒園所有餵毒情事，而衛生局則強調，各藥局、醫療院所或診所等管制藥品皆依規定每月查核，目前查核後並無異常或違規。

教育處指出，除每月定期稽查外，也已完成連鎖幼兒園查核，新北幼生受餵毒事件發生後，縣府將再增加不定期稽核頻率與次數，針對幼兒園飲食、飲水及託藥等加強查核，確保幼生安全無虞。

另，社會局所向所轄托嬰中心和公共托育了解後，各中心除家長托藥外，2家私立托嬰中心及3家公共托育均無其他用藥情形，已排定於下周無預警稽查，除家長托藥外，如中心出現非家長所托藥物，則將請中心提出說明。