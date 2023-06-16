新北市長侯友宜今突出席進度說明會表示，15、16日教育局進行全園家長到園檢驗意願調查，專責醫院土城醫院17日將到園採檢。(陳慰慈攝)

新北板橋私幼疑似餵藥案越演越烈，昨同連鎖集團的汐止幼兒園也爆出1幼童驗出微量安眠藥反應，令家長人心惶惶，新北市長侯友宜今突出席進度說明會表示，15、16日教育局進行全園家長到園檢驗意願調查，專責醫院土城醫院17日將到園採檢。

侯友宜說，教育局接獲訊息，昨立即與當事幼生家長聯繫，教育局指派專案專業輔導員，1對1提供家長相關諮詢服務，教育局並派員至該園稽查保存相關資料，同步啟動行政調查。