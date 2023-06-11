北投一家鹹粥店昨（10日）下午發生老闆娘遭槍斃，竟是小王不滿她移情別戀行兇，今凌晨逃至林口被逮；潘姓老闆娘平時長袖善舞，有不少仰慕者，後來受不了小王頻糾纏，欲提分手遭對方報復；平時與潘女感情相當好的妹妹得知噩耗在臉書接連2天發文「姐姐，你後來離開我了」、「我希望這只是一個夢！」

潘姓死者的妹妹平時與姐姐感情很好，得知噩耗後，昨天先是把臉書的大頭照更換成黑白的菊花照，並PO出一句越南文稱「姐姐，你後來離開我了」，短短一句話道出對姐姐的思念，妹妹今日再度發文「我希望這只是一個夢！」據了解潘姓死者嫁來台灣已18年，與丈夫育有2名小孩。

平時與潘女感情相當好的妹妹得知噩耗在臉書接連發文「姐姐，你後來離開我了」、「我希望這只是一個夢！」（翻攝自臉書）

潘姓死者嫁來台灣已18年，與丈夫育有2名小孩，與一名周姓男子私下交往。（翻攝照片）

因鹹粥店沒有另請員工，僅夫妻倆經營，潘女平時長袖善舞，在店裡跟不少男客互動熟絡，進而與一名周姓男子私下交往，周男最近發現潘女對他刻意疏遠，甚至提出要分手，心有不甘下追問後發現潘女疑另結新歡，10日下午持槍射擊潘女左胸，送醫不治，兇嫌周男逃亡近12小時在林口遭逮。

兇嫌51歲周男與妻子離異，家人在高雄，他獨自一人在台北生活擔任臨時工，半年前到潘女開的鹹粥店用餐，主動獻殷勤每天吃粥，在店內待1小時以上，造成潘女的困擾，潘女也曾向妹妹訴苦，並退回周男贈送的禮物，引發周男懷疑她對每個客人都一樣，萌生報復的想法。