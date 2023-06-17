香港女星白雲（本名：白雲鳯）因有36F突出上圍和甜美臉蛋，在IG有10萬粉絲追蹤，日前過香港六一兒童節，白雲曬出自己穿牛仔褲、中空牛仔上衣露出纖腰的辣照，更令人驚訝的是白雲看似沒穿內衣，側面看過去雙峰呼之欲出，引來網友大噴鼻血說：「怪你過份美麗」。

白雲去年傳出和「香港先生」江俊霖離婚，主因是公婆不滿她平時穿著太過性感，又時常在社群網站分享一些超出尺度的照片，而江俊霖在其中也很為難，最後決定秘密離婚放彼此自由，但白雲否認，強調公婆沒有特別為難她，「之前我喜歡潛水，他們還叫我去考張潛水教練證」，至於是否恢復單身，她卻沒有說明。

近年白雲依舊大曬性感照，並分享對秀身材的看法，強調每個人都有每個人的自由，不用對自己的身體不好意思，「無論你是什麼身材、是男是女還是一半一半，都有資格自信穿任何你喜歡的衣服，走出去大家都是最美的。相反，沒有任何人有資格嘲諷別人的外表身形。我們這個世界，最不重要的就是別人說什麼想什麼。如果有人以愛為名，給你壓力讓你不快樂，那麼這個人並不愛你，因為壓力是萬病之源。先遠離這些人吧。」

本月初，白雲在分享自己對兒童節的心得，直言比起520，兒童節對她來說更重要，「因為我需要的愛是請當我是小孩子，寵我讓我不用長大、不操心任何事、愛我所有尤其肚子上的肉肉」，並喊話：「我也會雙向奔赴、給你所需、讓你感到人生值得」，引來網友回應：「兒童哪有36F」、「好美好性感」、「正在找個新的另一半？」、「真頂級的身材」。