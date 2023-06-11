烏克蘭近期將西方援助的德製豹2（Leopard 2）坦克投入反攻作戰使用，但卻遭俄軍擊毀。對此，前空軍副司令張延廷指出，儘管烏軍的火力因西方援助了豹2坦克等武器獲得提升，但因武器來自多國，在訓練上恐會有問題，退役陸軍中將帥化民也提到，目前烏軍的豹2坦克數量不足，無法在戰場上構成決定性的效果。

烏軍7日部署了豹2坦克與美製M2步兵戰車，向奧雷霍夫（Orekhov）住民地附近的俄軍防線發起進攻，期間有多輛上述武器遭擊毀，根據俄國國防部公佈的無人機空拍影片顯示，烏軍裝甲車輛遭俄軍炮火阻滯，許多車輛因被癱瘓遭到炸毀，或被車組人員棄置。

帥化民昨（10）日在中天政論節目《前進戰略高地》表示，豹2坦克雖然性能優異，但現在反坦克的手段相當多元，已從過去的坦克間一對一對決、步兵持反坦克武器攻擊，變成現在以無人機向坦克頂部、引擎等弱點投擲炸彈。帥化民接著說，烏克蘭目前的豹2坦克有200多輛，但烏軍若是要發動大規模反攻，起碼需要1000到2000輛該型坦克，僅靠200多輛坦克，無法在戰場上構成決定性的效果。

張延廷則提到，儘管烏軍的火力因這些外援武器而得到提升，但現在他們的外援武器來自許多國家，再加上這些裝備使用的系統不相同，烏軍接受操作這些武器的時間又不長，因此，在訓練與火力的統整上，可能會有難度。