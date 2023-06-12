小朋友哭鬧的原因有很多種，如果時間持續較長，又找不出原因，有些家長會帶小朋友去廟裡收驚。一名人妻透露，孩子突然在半夜緊盯廁所，又跑去開門，結果從住隔壁套房的朋友口中得知，曾看到紅衣女；不僅如此，之後夫妻倆查看監視器，還聽見詭異拍手聲。

人妻在臉書《靈異公社》表示，老公凌晨醒來，看著兒子跑到廁所外面，一直往裡面看，接著又轉向大門，還把大門打開，但人沒有出去，只是一直看著外面，直到老公叫他，兒子才回頭看，讓他們夫妻倆覺得很奇怪。

同住這邊的別間套房朋友得知後，這才娓娓說出，其實在他們入住前，就有看到一名身穿紅色衣服的女子。人妻隨後帶兒子去收驚，結果先生媽說是出去帶了不乾淨的東西回來。

人妻說，「我跟我老公有個想法應該是帶旗的靈，不然家裡有神明不可能進得來。」她強調，拍手的聲音不是他們拍的，老公當下只是靜靜看著，而且他們也是回看監視器才發現有拍手聲。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「影片中沒有散發出惡意的氣息，應該不要緊，只是那拍手聲有點詭異就是了，像是為了吸引小孩過去」、「家裡有神明還是進的去喔，如果是拿黑令的你們要擔心才對」、「如果沒有惡意可能就是路過而已，跟令旗沒在關係的」。不過也有人認為，應該是小朋友在夢遊。

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