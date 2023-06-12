來自台南的8旬老婦日前獨自徘徊在海拔逾3000公尺合歡山區，顯得相當無助，執行杜鵑花季勤務員警獲報上前詢問卻因其口音難辨猶如雞同鴨講，經附近遊覽車司機及商家用閩南語協助詢問、拼湊訊息，才知道與其一同上山的兒女不忍吵醒在車上熟睡的老婦，便自行到小奇萊步道健行，所幸最後一家順利團圓。

花蓮新城警分局員警日前在支援杜鵑花季勤務時，接獲遊覽車司機報案指，松雪樓前大廣場尋獲1名失智老婦，員警趕赴處理只見1名佝僂老婦被安置在附近咖啡屋。

警方詢問老婦前往合歡山及相關過程時，卻因她嚴重耳背且年邁牙腔凹癟，講話漏風口音難辨，雙方對話恍如雞同鴨講，且其回答如牛頭不對馬嘴，員警研判她疑似患有失智症遭遺棄，原本要帶回派出所進一步調查，所幸在場的遊覽車司機跟咖啡店員即時協助，用閩南語協助詢問相關事宜，終於得到線索。

老婦說，她住在「保安火車站」的「仁德農會」附近，周遭有2個蹦康，經員警用Google地圖查看後確認老婦提供的訊息正確，便打電話到農會查詢，其中1名女辦事員才試問老婦是否是住在附近的「美枝阿嬸」，老婦在電話另一端聽到熟悉的聲音，激動得幾乎快哭了出來。

後經女辦事員聯繫老婦兒女，才得知他們連同老婦共10人遠從250公里外的台南前往合歡山登山，抵達時卻發現老婦仍在熟睡，因不忍叫母親醒來，其餘9人就去小奇萊步道健行，未料，老婦醒來發現車內沒有人，於是打開車門外出尋找兒女，接著就發生徘徊高山的鬧劇。

老婦兒女接獲經員警通知後，趕緊衝回登山口，與老母親重新團圓，免除她在高山受凍的危險。警方呼籲，民眾若帶長輩出門遠遊時，一定要幫長者佩掛愛心手環，或在衣服繡上連絡電話，以策安全。