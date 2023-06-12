雲林縣虎尾鎮頂溪里社區11日進行廟會遶境，活動結束後兩方信眾至慈惠堂用餐，一方不滿前面另一方夾菜過慢而大聲叫囂，後來雙方再次發生口角進而動手互毆，現場一片混亂，大家不停大喊「賀仔」（好了）勸架，警方到場帶回5人偵訊，12日依傷害罪嫌及《社會秩序維護法》送辦。

警方表示，虎尾鎮拱雲宮11日協助舉辦頂溪里六房媽祖遶境活動，傍晚6點許活動結束，過程平順，附近慈惠堂外設有自助餐點供信眾享用，兩方信眾在此排隊取餐時，一方不滿前面另一方夾菜過慢而大聲叫囂，雙方發生口角爭執，此時尚未有鬥毆行為發生。

隨後雙方均離開慈惠堂用餐區，於該堂旁道路再次相遇又引發口角爭執，接著一言不合爆發衝突徒手毆打，警方獲報立即派員處理，帶回涉案5人，連夜於12日凌晨2點許警詢完畢，全案依傷害罪嫌及《社會秩序維護法》移請雲林地檢署偵辦。

現場民眾說，一開始是有1人對另1人大聲叫囂，後來雙方集結互嗆，最後大打出手，形成3人與2人對打，周邊人不斷大喊「賀仔」勸架，整個過程約1、2分鐘，警方隨後趕到，將5人帶離現場。

虎尾警分局強調，根據《刑法》第150條，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑，呼籲民眾勿以身涉法。