對於柯文哲在卸任前核定悠遊卡公司興櫃案，台北市長蔣萬安指示祕書長李泰興清查，讓柯一度反嗆蔣對市政不熟，「看他能查出什麼？」不過柯文哲今日受訪時一改日前的態度，還說蔣萬安是很客氣的人，反而是自己講話太嗆，他也解釋卸任前核定興櫃案，是為了不要「債留子孫」。

柯文哲今替蔣萬安下令清查悠遊卡公司興櫃案一事緩頰，蔣在獲知自己卸任前一個月讓悠遊卡公司興櫃，第一時間一定會覺得很奇怪，所以才會要求去調查，他還說蔣萬安是很客氣的人，反而自己日前說「要查去查」是講話太嗆。

柯文哲解釋悠遊卡公司興櫃案是為了不要「債留子孫」，他說當時就下令局處首長，「該我們解決的就解決掉」，柯以北藝的案子舉例，他說如果不在任內解決掉，換了一個政府後，大家可能會擔心前面有什麼問題，所以當時就下令，任內大型的法律案件，只要在任內能解決掉的，都要全部解決。

至於悠遊卡公司興櫃，是因為自己也主張公司治理，柯文哲說，如果有一天真的公開上市「就不能上下其手了」，柯說悠遊卡公司那時候變成一個小金庫，很多錢可以在那裡用，還意外再度扯出卡神楊蕙如，「所以我就要把這個洞補起來」。