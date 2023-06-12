匯鑽科表示，5月份Type C電源供應器的表面處理訂單及出貨量持續增加，主要受惠美系客戶今年下半年即將推出的新款產品，將全面採用Type C傳輸規格，包括新款智慧型手機、筆電與平板等，公司身為美系3C客戶第一大的Type C電源供應器專用珍珠鎳表面處理服務商，可望持續受惠Type C新傳輸規格帶動的換機需求。

匯鑽科表示，目前下游客戶積極著手新產品Type C傳輸介面及相關零組件的開發及生產，以目前訂單出貨狀況來看，第二季Type C相關的高階珍珠鎳表面處理量可望較第一季成長，預估下半年隨美系大廠新款終端產品陸續上市，高階珍珠鎳表面處理業務將可維持成長動能不墜。

匯鑽科表示，目前硬碟表面處理業務相對平淡，主要在於近期電子終端產品需求仍不明朗，硬碟客戶下單趨於保守，預估下半年開始，硬碟表面處理量可望逐步增溫。由於商用硬碟是雲端運算、AI智能與遠端經濟發展中，不可或缺的企業儲存工具之一，公司硬碟表面處理量仍可望維持穩健的成長態勢。