屏東沿海地區最大雨量高達186毫米，縣府團隊全面監控務求嚴加防範。(屏縣府提供)

縣長周春米前往林邊鄉A幹線抽水站了解當地防災整備及抽水機運作情形。(屏縣府提供)

受到滯留鋒面及低壓帶影響，南台灣出現豪大雨，屏東縣長周春米12日上午結束議會總質詢，隨即前往沿海低窪的林邊鄉等地巡視抽水站及相關防洪設施，針對沿海地區最大雨量已達186毫米，除請林邊鄉長鄭慶堂等鄉鎮公所隨時監控掌握水情，隨時因應外，並要求縣府團隊也要全面監控及防範，針對山區土石流潛勢區準備進行預防性撤離、安置，做好防汛準備，以減輕豪雨帶來的災害。

中央氣象局一早針對5縣市發布豪雨、大雨特報，提醒因受到低壓帶影響，容易有強降雨，預估是梅雨季以來雨勢最強、影響最長的一波降雨，西南部從即日起至6月17日，仍需要留意局部較大雨勢，嚴防豪雨成災。經濟部水利署也針對屏東縣多地區發布一級淹水警戒，包括一級警戒的林邊鄉、佳冬鄉，及二級警戒的東港鎮。

周春米先到林邊鄉A幹線抽水站、放索溝抽水站了解防災整備及抽水機運作情形，她表示，全縣目前有15座大型抽水站、43處水位站、71處影像監視站、18處淹水感測器、139部移動式抽水機，全數待命運作中，縣府各單位全面整備，也請各鄉鎮公所落實防汛作業，共同守護鄉親安全。

同時提醒農漁民注意排水措施，本周天氣不穩定，各地可能發生雷擊、強降雨和強陣風，低窪地區留意積淹水，山區小心土石崩落，雨中能見度不佳，行車務必安全第一。

周春米指出，屏東縣過去易淹水的林邊、佳冬、東港等沿海地區，經過近年來的排水設施改善，已有顯著成效，不過面對極端氣候挑戰仍不可掉以輕心，縣府團隊及相關單位會隨時保持警覺，隨時監控掌握水情，持續做好各項防災準備。