極端氣象旱澇分明，台南市水情亮橙燈，仍處於抗旱中，中央氣象局預報近日1波梅雨將有至災性降雨，台南市災防辦公室轉為防汛整備，近日南部山區剛發生地震，提醒民眾小心土石崩落危險。
上半年幾乎都在面臨旱象的南台灣，今年終於迎來1場大梅雨，氣象局預報這波鋒面對流旺盛，容易發生短時強降雨，山區還有局部豪大雨的機率。台南市長黃偉哲日前突襲視察喜樹抽水站，提醒民眾同時要有防汛的準備。
屏東縣三地門鄉10日剛發生芮氏規模5.3的大地震，這波強降雨容易造成鬆動土石崩落，台南市政府災防辦公室呼籲山區民眾提高警覺。
黃偉哲表示，台南市易淹水的潛勢區面積占全國3分之1，有鑑於近年氣候旱澇分明，台南市今年一邊抗旱，一邊準備防汛治水，包括新建抽水站、汰換抽水機組等，完成區域排水、道路側溝、下水道清理等工作。
短時強降雨高度挑戰城市的防汛系統，台南市災防辦提前啟動防颱防汛抽查作業，確保抽水站、移動式抽水機、水閘門及車行地下道抽水設備等設施運作正常，推動土石流潛勢區居民防災演練，各項準備工作在即將到來的梅雨鋒面中，進入「實戰」考驗。
近期玉井、楠西、南化等地區的芒果即將收成，台南市政府提醒農民預防強降雨造成落果，影響收成，盼這波鋒面無災且順利紓解旱象。
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