國民黨中正、萬華區民調將在6/13結束，國民黨台北市議員郭昭巖今上午找士林大同立委參選人、議員游淑慧到中正萬華區特地陪同掃街，就連立委陳學聖也都來到萬華，與郭昭巖一起到川業肉圓直播介紹美食，老闆也鼓勵並祝福、力挺郭昭巖一定要選上立委。郭昭巖表示，她缺乏媒體資源，只能靠平時的深耕基層、專業問政，誠懇的尋求支持，希望能靠鄉親們的口耳相傳、替她多多拉票，接到電話民調時唯一支持郭昭巖。

游淑慧支持郭昭巖，今上午特地挪出時間陪同掃街，游淑慧表示郭昭巖為在地深耕的議員，問政實在、認真，希望能夠一起進到立法院，為更多民眾爭取福利；郭昭巖表示，游淑慧是在議會優秀的同事，不但曾在市府工作，作民意代表也相當稱職，盼能夠一起前進國會！

郭昭巖今與陳學聖在萬華直播在地美食，創立百年歷史的川業肉圓老闆十分力挺、並支持郭昭巖：陳學聖表示，川業肉圓從1910年開始經營，前身為新竹肉圓，目前由年輕一代接手，如同郭昭巖從她母親李仁人手上接下議員這棒一樣，從郭昭巖的阿公開始已有76年歷史，郭昭巖絕不是媽寶，做得是傳承服務。

陳學聖強調，李仁人服務認真、深耕基層，他也自嘲說，李仁人一天的行程，是他半個月以上的行程，腳一定踏到每個地方，而郭昭巖傳承這樣精神，郭昭巖在疫情時期，發起「萬華商家挺萬華，萬華人挺萬華挺萬華」活動，結合在地店家及企業，募集便當、酒精、面罩、快篩試劑等物資，給聯合醫院、剝皮寮快篩站及醫護警消和清潔人員。陳學聖指出，萬華在疫情期間深受重創，郭昭巖默默提供不少幫助，讓在地深受感動。

疫情期間物資集結聯合醫院二。(照片/郭昭巖提供)

郭昭巖十幾年來更結合扶輪社⋯等公益團體及熱心企業每逢過年舉辦中正萬華關懷弱勢的寒冬送暖活動；蠶絲被、羽絨外套、年菜及物資等，疫情那年更改以愛心代餐卷方式讓弱勢家庭可以換取超值餐食和年菜，感受溫暖關懷，亦對合作的40多個在地店家有紓困之效。

郭昭巖說，疫情重創萬華，雖然她也在當時為公有傳統市場爭取減租也要求市府以專案方式作為商圈振興方案之一。如今疫情雖趨緩，但人潮仍不如過往，她希望有機會進軍國會，一定致力完善社會福利，關照弱勢團體，也為振興萬華爭取更多中央資源與政策協助，讓萬華終能夠從走出疫情魔咒重新再起。