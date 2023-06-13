彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位是假的，遭檢方依加重誹謗罪起訴且遭台北地方法院發布通緝中，人在美國的彭文正委由律師對檢察官黃偉提告求償200萬元被台北地院駁回後，另以黃偉涉偽造、變造或湮滅證據為理由，再提告求償200萬元，又被台北地院駁回。

彭先前提告主張，黃偉在2019年9月4日及19日蔡英文總統先後向台北地方檢察署提告林環牆及賀德芬2位教授與追加告訴原告加重誹謗罪時，任職台北地方檢察署，將他依加重誹謗罪提起公訴，對他主觀心態論斷為「心生怨懟，提起民事訴訟請求黃偉賠償他200萬元，並在將事實審最終判決之判決理由，依法院所擷取判決理由中之文字如附件，登載在《中國時報》等3大報全國版報頭各一日。

台北地院認為，彭的請求法律構成要件即已不備，在法律上顯然不能獲得勝訴之判決，不符一貫性審查要件，則依他主張之事實所提起本件訴訟，在法律上顯無理由，爰不經言詞辯論程序，逕以判決駁回。

彭另提訴訟表示，黃偉非法向蔡英文論文團隊取得1990年4月9日倫敦大學信函後附卷，並以此充作東吳大學信函，再將取得之相關文件，以手寫替換成倫敦大學1984年2月8日信函，故黃偉確有偽造、變造或湮滅證據之刑事犯罪行為，求償200萬元及須刊登本案判決理由。

台北地院認為，黃偉並未因追訴系爭偵查案件而犯職務上之罪，並經判決有罪確定，彭文正自不得對其請求損害賠償責任，判決駁回彭文正的請求。可上訴。