趙麗穎、馮紹峰曾有一段3年婚姻，育有4歲兒子「想想」，雙方當年好聚好散、不出惡言，堪稱是離婚典範，而趙麗穎、馮紹峰近日則被大陸八卦博主直擊，帶著兒子一起吃飯，這也是趙麗穎、馮紹峰自2021年宣布離婚後首同框，但網友看完影片卻怒了。

趙麗穎和大她9歲馮紹峰拍攝電影《西遊記女兒國》、電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》結緣，兩人低調交往後，在2018年、趙麗穎31生日當天公開戀情，並曬出結婚證、宣布結婚，隔年趙麗穎生下兒子「想想」，但婚姻僅維持3年，兩人在2021年宣布離婚。

趙麗穎、馮紹峰年好聚好散、不出惡言，堪稱是離婚典範，而大陸八卦博主「吃瓜少女張小寒」今（13日）則拍到，趙麗穎、馮紹峰帶著兒子一起吃飯，一家三口享受家人相聚時光，兩人一前一後走出餐廳、沒有太多互動，不過仍搭同台車離開，這也是趙麗穎、馮紹峰自2021年宣布離婚後首同框。

影片曝光後網友卻怒了，紛紛留言：「父母帶孩子吃飯有什麼稀奇」、「人家雖然離婚，但是共同撫養孩子的，又不是仇人」、「本來就很體面離的 難道一辈子不見嗎 」、「就算離了婚，孩子爸還是孩子爸，血緣這種東西改變不了」。