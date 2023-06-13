法新社報導，最初針對摩根大通的訴訟指控這家美國大銀行提供的金融服務，讓艾普斯坦得以進行性販運。
摩根大通表示，艾普斯坦本人應對暴行負責，同時主張，當銀行意識到不當行為時，就和他斷絕關係。
雙方今天披露和解協議，稱該協議符合各方最佳利益。
原告律師波伊斯（David Boies）後來透過發言人披露了2.9億美元的數字。這份協議仍有待法院批准。
這些訴訟迫使華爾街銀行思考他們在艾普斯坦醜聞中扮演的角色。艾普斯坦2019年死於獄中。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120613
原告律師今天表示，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）同意支付2.9億美元，與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性販運受害者就集體訴訟達成和解。
法新社報導，最初針對摩根大通的訴訟指控這家美國大銀行提供的金融服務，讓艾普斯坦得以進行性販運。
摩根大通表示，艾普斯坦本人應對暴行負責，同時主張，當銀行意識到不當行為時，就和他斷絕關係。
雙方今天披露和解協議，稱該協議符合各方最佳利益。
原告律師波伊斯（David Boies）後來透過發言人披露了2.9億美元的數字。這份協議仍有待法院批准。
這些訴訟迫使華爾街銀行思考他們在艾普斯坦醜聞中扮演的角色。艾普斯坦2019年死於獄中。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120613
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