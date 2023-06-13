「醫生，我的爸爸因肺癌過世，那我是不是也有可能會罹患肺癌？」在診間裡，1位小姐提出多數病人都有的相同疑問。新竹台大分院胸腔外科醫師陳沛興表示，現已可透過國民健康署補助的肺癌篩檢而早期發現、及早治療，有家族病史的女性最好在45歲就開始篩檢。

陳沛興指出，因為肺癌是有明顯家族遺傳傾向的癌症，這位小姐的父親10多年前被診斷出罹患肺癌第4期，在尚未有標靶藥物的當時，只能採化療的方式穩定病況，其父離世後，這名女兒一直籠罩在自己是否也可能罹患肺癌的憂慮。

陳沛興表示，肺癌高居台灣癌症死亡第1位，國民健康署為因應肺癌對國人健康的威脅，自2022年7月1日起開辦第5癌篩檢「低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）肺癌篩檢」，當中提供「肺癌家族史」和「重度吸菸者」兩大高風險族群，免費低劑量電腦斷層檢查。

因早期肺癌無明顯症狀，而出現顯著症狀時，診斷已多為晚期，期盼協助國人盡早發現肺部的癌變，並降低死亡率。

早期肺癌（0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，不同期別的存活率差距甚大，因此及早篩檢可有效降低肺癌的死亡率。

至於什麼是低劑量電腦斷層檢查（LDCT）？陳沛興說明，其是目前唯一具備國際實證、能夠早期發現肺癌的篩檢工具，而台灣針對具肺癌家族史及重度吸菸者，且具有健保身分，就可以實行2年1次的斷層檢查。

健保補助肺癌篩檢資格，目前具肺癌家族史，50歲至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

具重度吸菸史的50歲至74歲吸菸史達1年30包以上，有意願戒菸（若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務）或戒菸15年內之重度吸菸者。

陳沛興也指出，若不幸罹患了肺癌，現今對於肺癌的治療日益進步，如果身體情況允許，一般會建議先作局部的手術治療，將腫瘤與淋巴廓清除乾淨，而確定肺癌的分期是預後效果最好的治療方式。

如果心肺功能不好、年事已高，仍可選擇放射線治療、或是消融治療；若為肺癌晚期，除了傳統的化學治療，現今也已有標靶治療與免疫治療，可為晚期病人帶來更多的希望。

但陳沛興也提醒，及早發現與治療仍是降低肺癌死亡率的關鍵，而具體適用何種治療方式，則需專業的醫療團隊進行判斷，才能得到最佳的治療成效。

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