端午節將至，為表達對長輩之關懷，弘揚敬老美德，頭份市長羅雪珠13日前往百歲人瑞府上致贈春節敬老禮金，表達對長者的照顧與關懷。

頭份市公所指出，每年春節、端午節及中秋節，公所皆發放敬老禮金予年滿80歲並設籍頭份一年以上之長者；今年春節敬老禮金共發放3383位長者，禮金將在19日轉入符合資格之長者金融帳戶內，未提供帳戶者則由里長或里幹事陸續送達。

提前慶祝端午節，頭份市公所今天前往百歲人瑞家中發贈禮金。（頭份市公所提供／李京昇苗栗傳真）

頭份市百歲人瑞有上埔里黃鍾滿妹、尖山里曾徐阿梅、東庄里張亥水、新華里謝宋七妹、、頭份里賴倪華妹、濫坑里黃巫桃妹、濫坑里黃洪緞妹、蟠桃里徐黃新妹、忠孝里李林水源、建國里羅運福及濫坑里洪雲盛等11位長輩。考量疫情安全及長輩健康，經洽各長輩家屬討論，其中4位長輩由市長親自致贈禮金及禮盒，祝福長輩平安、長壽。

居住在濫坑里的洪雲盛，年輕時曾是市公所工友，並一邊從事農務，種菜來保持身體健康；退休後仍會到附近的菜園種菜，性格開朗的洪老先生時常和鄰居聊天分享生活，除了農務外，長壽秘訣是和三五好友一起大唱山歌，鍛鍊肺活量，因此百歲的他依舊中氣十足。

市長羅雪珠也呼籲市民可追蹤家中長輩施打疫苗施打狀況，並且多關心家中長輩，協助長輩每日健康檢測，盼與市民一同健健康康過端午。