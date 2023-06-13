時事評論員朱學恒日前遭國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷擾，他昨（12）日赴北檢「告發自己」，但挨批這顯示無悔改之意。對此，曾經與朱學恒是好朋友的媒體人黃揚明直言，既看不太懂朱學恒此操作，又感到傻眼，若是他因自訴又傷了鍾沛君一次，「我覺得這都不是男子漢大丈夫該做的事情」。

針對朱學恒告發自己的行為，鍾沛君在昨天下午記者會中直言，任何有法律知識的人都會覺得很荒唐，朱的行為只是再次向大家證明，他毫無悔改之意，因為他若覺得自己做錯了，那在幾個月前就該去司法機關自首，而不是現在才動用、浪費司法資源，來博取媒體眼光，想要營造悔改的形象。

黃揚明今在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，他看不太懂朱學恒此操作，在得知朱告發自己時，也感到相當傻眼。他質疑，鍾沛君目前手握事發當時的監視器畫面，她原可以保有做司法追溯的權利，但現在因朱學恒告發自己，變成他逼鍾要上法庭，「我看不懂」。

黃揚明指出，即便曾經跟朱學恒是好朋友，也不認同朱學恒用自訴的方式處理這次事件，現在已不是做危機處裡的時候，朱該做的就是好好面對。黃揚明也坦言，他相信鍾沛君不是一個小家子氣的人，她要可能不是司法追訴，而是一個心靈的安慰。朱學恒已經傷害了鍾沛君，結果現在又用另一個方式再去傷害她一次，「我覺得這都不是男子漢大丈夫該做的事情」。

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