近期「#Me Too」風波持續延燒，輿論也延燒至演藝圈，不少知名藝人舉凡許傑輝、宥勝等人皆被人揭露過往的「伸狼爪」舉止。而今連以好男人形象聞名的黃子佼也被人爆料有強吻、誘拍裸照等行為。對此，他發出3段影片致歉，雖然相關內容已被刪除，仍引發熱議，知名兩性作家御姊愛 （本名：徐豫）也發文分析其內容。

黃子佼今(19)日被一名女網紅爆料十多年前曾遭他強吻、拍裸照等舉動，使黃子佼的好男人形象一夕之間全毀。對此，黃子佼也坦承有性騷舉動並在社群上一連曬出3段影片致歉。不過，在相關影片中，他一連點名大小S、阿雅、范曉萱、唐綺陽、吳宗憲、胡瓜以及曾國城多位知名藝人不為人知的另一面，消息曝光後，在社群上引發熱議，作家御姊愛也在臉書上發文，認為黃子佼此舉是在表達「有些實質錯誤更嚴重，觸及法律的過犯、更荒謬的瑕疵，或是各種人際謊言與假面，難道不該負責嗎？」

御姊愛表示黃子佼的行為或能用影集《黑鏡》中的劇情來解釋，指出當他的秘密被揭露，一言一行被加油添醋的呈現在社會大眾面前，私生活被誇飾，外界開始相信他就是被報導出來的樣子，沒有良心、沒有道德，一切都被迫公諸於世，迎來社會性死亡。對此，御姐愛認為現今社會極度渴望揭露「一切真相」，因此除了性騷以外，其他事也不應該被掩蓋。因而黃子佼想表達的是比起他所做的事，其他的錯誤也需要負責。

此外，御姊愛也認為：「十幾年前的錯誤當然是應該要面對的（該道歉，該負責），不過在情緒明顯有狀況的人前，也許我們也應該拿捏他說的話內容到底要不要二度傳播或大量廣傳，對被提及的人可能不甚公平。」並向網友們喊話：「這一刻，雖然可以放任血流成河，但我們能不能，選擇不要。」

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