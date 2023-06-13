港星張柏芝一出道就以中英混血臉蛋和獨特氣質，引發各界關注，儘管張柏芝現在是3個孩子的媽，保養有術的她仍擁高顏值和姣好身材，張柏芝今（13日）則現身精品時尚活動，和同場的24歲陸劇新生代女星趙露思站在一起，一個氣質知性、一個青春美麗，張柏芝同框趙露思畫面美翻。

張柏芝、趙露思今出席精品時尚活動，張柏芝身穿黑色套裝、率性把頭髮往後梳，趙露思則以一字領長禮服、頂包頭現身，43歲張柏芝氣質又兼具知性，24歲趙露思則是青春美麗，雙姝優雅同框，畫面絕美。

微博事後也瘋傳多組無P照，身為熟女的張柏芝沒有讓歲月在臉上留太多痕跡，五官依舊精緻，而趙露思臉上滿滿膠原蛋白，公主風穿搭的她，美麗又貴氣，43歲張柏芝站在24歲趙露思旁邊，完全看不出相差19歲。

微博還以「趙露思好美」、「張柏芝好能打的一張臉」登上熱搜榜，可見話題超夯，網友也紛紛留言：「張柏芝狀態好到爆炸」、「趙露思盤髮好美」、「跟張柏芝這種大美女站一起都不輸誒」、「兩個美女都好漂亮」。