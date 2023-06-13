新北市長侯友宜今前往新北市議會，專案報告「幼兒園餵藥案」，藍營議員林國春今答詢時痛罵「烏龍政府、狗官一堆」，質疑綠委張宏陸謊報家屬4月份就有通報1999，民進黨發言人也附和此事，這是假訊息，要求新北市警察局移送造謠者，未料此話一出，引發藍綠議員叫囂，綠營痛批，林亂講話，更要求將林送紀律委員會處理。

餵藥案延燒，不少綠營民代指稱，藍營市議員劉美芳6月6日質詢時，曾提及4月間接獲家長陳情，以此炮轟市府。劉美芳今專案答詢時率先致歉，她表示，自己當天是口誤，其實是在5月12日接獲陳情，成立群組，造成市府困擾、外界人心惶惶，先鞠躬道歉。

劉美芳強調，散播假消息、獲得政治紅利的人拿她的口誤打擊市府，她也希望對方一同致歉，不要浪費社會資源，不斷打擊市府同仁，市府已經查證市長信箱、1999紀錄都未接獲陳情，盼民進黨秉持誠實善良的心道歉，希望檢調單位盡快查明此事。

劉美芳說，民眾不知道行政權、偵查權差別，偵查權可扣留證據、偵辦案件，她希望檢調單位趕快交叉比對相關證據，盡快偵辦，也呼籲民進黨一起勇於面對，勇於查辦。

劉美芳發言完畢不久，林國春則痛罵中央政府，他表示，張宏陸通報說4月份就有1999，民進黨發言人6月8日又說有1999通報，他詢問市府是否有查紀錄，並質疑「這是不是假訊息？」侯友宜立即回應，研考會主委已表態，若有偽造不實，立刻請辭負責。

他表示，若相關家長有在5月23日前親自找過他陳情，他馬上請辭，不選立委，退出政壇，另外，劉美芳已針對口誤道歉，但綠營造謠已不是道歉可解決，呼籲新北市警局移送，並稱「數位發展部在睡覺嗎？」

由於林國春痛罵「烏龍政府、狗官一堆」，也批評綠營議員戴瑋姍稱他包庇，一度引發藍綠衝突，藍營議員大喊「民進黨造謠」，綠營則大聲反駁，戴瑋姍更批林是渣男，後續提議要將林送交紀律委員會處理，不過，蔣根煌後續溝通後，送交一事不了了之。