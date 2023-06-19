教育處處長林立生表示，為建立幼兒園和家長間的信任，嘉義市幼兒園會持續餵藥。（呂妍庭攝）

新北市某幼兒園爆出疑似餵藥事件後，引發眾多家長恐慌，嘉義市政府已研擬「託藥措施流程」，並印製單張發送至公私立幼兒園，將發送給所有家長，對全國幼教聯合總會呼籲「幼兒生病不入校、老師不餵藥」，嘉義市教育處表示尊重，但為建立幼兒園和家長間的信任，嘉義市幼兒園會持續餵藥，不過如老師無法與家長確認給藥物內容等，可不配合餵藥。

教育處處長林立生表示，嘉市有74所公私立幼兒園所，因用藥本就是幼兒園評鑑項目之一，市府在新北事件後加大力度宣導，甚至發下宣傳單，目的是與家長溝通，讓老師放心執行工作，指停止餵藥不是教學現場最好的方式，當前是要讓家長不要有疑慮，另提到有些特教生長期服藥，更需要讓家長了解，並填寫「委託服藥同意書」。

林立生說，新北事件延燒對幼教教師打擊大，如老師拒絕餵藥，也不能勉強，接下來已跟衛生局達成共識，會派藥師針對用藥安全常識進行宣導，另事件發生之初，市長黄敏惠即責成教育處於協同嘉義市幼教學會理事長王秋華、輔導理事長趙世輝及園長李雯苑一同前往嘉義市同加盟系列的幼兒園關心，並提出五心「愛心」、「安心」、「用心」、「放心」、「開心」教育政策，強化幼童安全網共同宣示杜絕任何危害幼兒事件在嘉義市發生。

王秋華表示，總會擔心新北市私幼用藥事件，讓幼教師被汙名化，才會發布這樣的聲明，但目前嘉義市沒有發生類似事件，園方、家長也反映有用藥疑慮，加市府立即反應，並研擬出餵藥準則，讓老師有明確方向，也讓家長安心。

教育處再次強調，做好更嚴謹的用藥措施，讓幼兒都能安心上學，也讓家長能夠放心，市府責無旁貸，即日起，若有需要的家長，亦可至市府3樓教育處領取流程單張。如果針對託藥措施流程有相關疑義，可逕洽詢市府教育處特幼教育科洽詢。